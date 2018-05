Nieuwe expositie in Galerie de Parken

Martha Sijtsma uit Kootstertille was al op jonge leeftijd aan het tekenen. Later is ze begonnen te schilderen vooral olieverf, waar ze haar passie in heeft gevonden. Vooral het zo realistisch mogelijk schilderen en tekenen is haar doel. Ze schildert en tekent onder andere portretten van mensen, ook in opdracht, maar stillevens vindt ze ook leuk om te schilderen.

Henk Pries uit Vledder is een aquarellist, maar gebruikt ook acryl. Zijn opleiding was in een technische richting. Na 40 jaar als bouwkundige een onderwijscarrière te hebben gehad, begaf hij zich professioneel op het kunstenaarspad. Na een schildercursus in Frankrijk was het raak. En vanuit zijn oude vak nam hij het begrip “perspectief” sterk mee in zijn schilderkunst. En kennis van kleuren, compositie, een perfecte passe-partout en een mooie lijst is bij hem van groot belang.

Marja Smits schildert graag dieren, vooral paarden zijn voor haar een grote inspiratiebron voor de verschillende vormen van kunst. Voor haar is het oog een belangrijk onderdeel zo niet het belangrijkste om het karakter van het dier te treffen. Wanneer het oog spreekt, is het schilderij voor haar grotendeels geslaagd. Zowel als schilderij, maar ook in keramiek beelden. Ook gebruiksvoorwerpen zoals schalen van keramiek en bronzen beelden zijn geliefde vormen waarin zij haar creativiteit tot uiting laat komen.

De expositie opent 19 mei om drie uur ‘s middags.