Inschrijven voor Trekkertrek Sebaldeburen kan weer

Een belangrijk onderdeel in de voorbereiding van een geslaagde trekkertrek Sebaldeburen vrijdag 29 en zaterdag 30 juni, is de inschrijfavond.

Deze is aanstaande vrijdag 18 mei, in café het Haventje in Sebaldeburen. Tussen acht en tien uur ‘s avonds kunnen deelnemers en deelneemsters zich melden voor de volgende wedstrijdklassen: standaard 2500, 3500, 4500, 5500, 7000, 9000 en 11000 kg, hobbysport 3500, 5500, 7000 en 9000 kg., sport 2500, 3500, 4500 en 5500 kg., supersport 3600 kg., oldstock 1400 en 1850 kg.

Een brei aan klassen en gewichten om alle inschrijvers in elke groep, bij de 22ste trekkertrek Sebaldeburen, een eerlijke kans op een podiumplek te geven. Bovendien is de strijd voor het publiek zo extra aantrekkelijk.

De inschrijfformulieren zijn te downloaden vanaf www.stres.nl, de site van trekkertrek Sebaldeburen. Daar zijn ook de reglementen te vinden. Toch gaat trekkertrek Sebaldeburen niet helemaal digitaal. Het gedownloade inschrijfformulier moet ingevuld en dus ingeleverd worden.

Dat is mede om de inschrijfavond van aanstaande vrijdag ook echt de aftrap van het evenement te laten zijn. Iedereen die zich deze avond meldt, heeft gegarandeerd een startbewijs. Latere inschrijvers lopen de kans dat het vol=vol voor hen gaat gelden. Er liggen tijdens de inschrijfavond inschrijfformulieren ter plekke voor degenen die het niet hebben kunnen downloaden.

Snel na de inschrijvingsavond, wordt het wedstrijdprogramma opgesteld. Een eerste publicatie zal te zien zijn op de site van trekkertrek Sebaldeburen, www.stres.nl