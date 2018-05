Huurderscafé voor de huurders van Wold en Waard

,,Wij willen daar vertellen wat het Huurders Platform Westerkwartier doet en wat de plannen zijn voor de komende jaren .Graag willen wij horen wat u vindt van het beleid”, aldus Jan Westerlaan van Huurdersplatform Westerkwartier.

De avond wordt geleid door Roelof Otten. De koffie staat klaar en na de pauze kunt u een hapje en een drankje verwachten. ,,Denk mee, praat mee en geef uw mening”.

De inloop van deze avond is om kwart over zeven in de Kruisweg Marum. Na afloop om half tien, ontvangt iedere bezoeker een goed gevulde goodiebag.