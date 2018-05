Veertigste Friese kerkdienst in Den Ham

In het kerkje van Harkema op de Arbere onder Den Ham wordt zondag 27 mei voor de veertigste keer een kerkdienst gehouden in de Friese taal.

Deze kerkdienst is voor Friezen en niet-Friezen. De preek wordt gesproken door Mw. Ds. W. Tinga- Bosma, organist deze dienst is Dhr. A. Viersen en Mw. K. Mechielsen bespeelt de cornet.

Het Martinikerkkoor Groningen, onder leiding van Mw. Van Zanten werken eveneens mee aan de dienst.

Het kerkje is te vinden aan de Medenerweg 5 in Den Ham.

Aanvang van de eredienst is zeven uur ‘s avonds.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Tevens is er gelegenheid voor het drinken van een kopje thee of koffie in het theehuis t/o de kerk.