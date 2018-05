NIEKERK

In Niekerk is 4 mei na afloop van de dodenherdenking een nieuw straatnaambord onthuld. Bij OBS de Opstap heet het plein sinds die dag het Cornelis Bellingaplein, genoemd naar Cornelis die het kruidenierswinkeltje in Nietap begon en in de oorlog werd doodgeschoten. Een bijzondere onthulling dus.