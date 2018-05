Maak kennis met de dwarsfluit in het Westerkwartier

Om die reden start eind mei bij Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier en de Stichting Muziekonderwijs Grootegast, zowel in Zuidhorn, Leek en Marum als in Grootegast de introductiecursus dwarsfluit voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

In kleine groepen maken kinderen kennis met de dwarsfluit en ontdekken ze hoe leuk het is om zelf muziek te maken. De dwarsfluitdocenten Lindy Adema en Mirjam Kok bieden deze kennismakingscursus voor een speciaal laag tarief aan.

Gedurende zes aaneengesloten weken krijgen de kinderen een echte dwarsfluit in bruikleen, zodat er ook thuis naar hartenlust kan worden gemusiceerd. Wanneer na afloop van de cursus blijkt dat kinderen zich verder willen ontwikkelen op de dwarsfluit, dan kunnen ze na de zomervakantie instromen bij de reguliere dwarsfluitlessen van Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier of Stichting Muziekonderwijs Grootegast.

De lessen van drie kwartier per stuk vinden plaats in het Cultureel Centrum Zuidhorn, op dinsdagmiddag 29 mei om kwart over drie. In Leek wordt op woensdagmiddag les gegeven. Dit is om kwart voor twee en dit start 30 mei in de Oldeborg. In t’Marheem in Marum,starten de lessen 31 mei om drie uur ‘s middags en in Grootegast kunnen kindeen om kwart voor zes vanaf dinsdag 29 mei terecht in de Goede Herderkerk.

Voor verdere informatie en opgave kunt u terecht bij de docentes: mirjampetrakok@hotmail.com of lindyadema@home.nl