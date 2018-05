In slop geraakte woningbouw Grijpskerk onder de loep

Dorpscoöperatie en Dorpsbelangen Grijpskerk houden 17 mei de bijeenkomst Wonen in Grijpskerk. Ook de gemeente Zuidhorn is aanwezig die avond.

Tijdens de bijeenkomst, die start om acht uur, worden de resultaten gepresenteerd van de kortgeleden gehouden woonenquête onder de inwoners van Grijpskerk. De resultaten van de enquête worden aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder Fred Stol. Daarnaast zal de gemeente ook uitleg geven over de woningbouwplannen die ze voor Grijpskerk in petto hebben.

De bijeenkomst wordt gestart in de NH-kerk aan het Kerkplein te Grijpskerk. Direct aansluitend is er in het naastgelegen sociaal cultureel centrum Kerkplein 6 gelegenheid om nader op de plannen van de gemeente en de resultaten van de enquête in te gaan en daarover vragen te stellen aan betrokken partijen.

Voor de bijeenkomst zijn naast de inwoners van Grijpskerk, ook het college en de raadsleden uitgenodigd. Aanleiding is de al lange tijd in het slop zittende woningbouw in Grijpskerk.