Hofdansgroep viert jubileum in De Postwagen

De zaal in Tolbert is vanaf half acht geopend en is die avond het podium voor diverse dansgroepen die samen met Hofdansvereniging Plaisir Courtois haar 40 jarig bestaan viert.

Met het thema De Tijd Vliegt geeft Plaisir Courtois, samen met andere dansgroepen, een beeld van de ontwikkeling van verschillende dansstijlen door de eeuwen heen. De dansers nemen u geheel in stijl mee terug in de tijd, zowel in kostuum als in etiquette en entourage.

,,We duiken de dansboeken in die het mogelijk hebben gemaakt om dansen van eeuwen geleden nog steeds te kunnen uitvoeren. Hierbij gaan we op ontdekkingsreis naar de overeenkomsten en de verschillen in de dansinterpretatie”, aldus Nynke Inkeri Jager van de hofdansvereniging.

Naast de groep uit Leek komen Les Gais Galantes, Les Vieilles Ridicules, Wolves’ Grove Regency Dancers en Internationale dansgroep Hai la Joc naar Tolbert.

Opgave publiek via www.plaisircourtois.nl/lustrum