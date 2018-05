Fysio leert De Zonnebloem ondersteuning minder mobiele mensen

,,We hebben gekeken en geoefend hoe we mensen in een rolstoel kunnen zetten en hoe we hen er ook weer uit kunnen halen. Ook leerden we hoe we de ruimte in een invalidentoilet het best konden gebruiken en de hulpmiddelen die daar meestal aanwezig zijn”, aldus Fokje Polman van de Zonnebloem..

Ook oefende de groep met elkaar hoe te handelen wanneer iemand zich niet lekker voelt. ,,En last but not least, hebben we ook nog een poging gedaan om mensen in en uit een auto te krijgen. Alles bij elkaar een zeer leerzame - en ook nog gezellige - middag, besluit Fokje.