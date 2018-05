Een grote stoomfamilie op Landgoed Nienoord

„Ik was net gestopt met roken.” Met een voorzichtig lachje volgt een mevrouw de stoomwolken die ongeremd de lucht in vliegen. Het gesis rond het spoor doet denken aan een snelkookpan die zijn hoogtepunt bereikt.

Op het Landgoed Nienoord in Leek zijn de jaarlijkse Stoomdagen begonnen. Een natte start en het ontbreken van de zon is voor de deelnemers en bezoekers geen belemmering om hier naar toe te komen.

„Mijn opa begon vroeger met treintjes op zolder. Daarna werden ze steeds groter. Mijn ouders hebben elkaar leren kennen in dit wereldje en mijn vriend is ook liefhebber,” zegt een jeugdige machinist die deze dagen de kinderen met haar stoomtrein door het park leidt. „De deelnemers komen overal vandaan, van Zeeland tot Friesland maar ook België en Zwitserland zijn hier vertegenwoordigd.” Ze wijst op de zwarte vegen op haar wangen: „Als je hier niet tegen kunt is deze hobby niks voor je.”

„Vroeger was het hier zwart van de mensen, vooral de grotere kinderen zijn nu in vergelijking met toen in de minderheid,” concludeert een mevrouw die hier al jaren samen met haar man komt. „Waarschijnlijk hebben ze nu andere interesses,” lacht ze terwijl ze met haar vingers snelle tikbewegingen maakt.

Grote en kleine conducteurs in volledig kostuum stappen met gepaste trots langs de treinen. De machinisten rijden met hun geliefde voertuigen af en aan en geven uitgebreid uitleg aan iedereen die meer wil weten over de stoomlocomotieven, de verschillende soorten kolen en de techniek.

„De petroleumlucht is nostalgie voor mij, maar ik voel mij ook een kleine jongen als ik tussen de treinen loop,” zegt een meneer van tegen de veertig. Zijn kameraad is vooral geïnteresseerd in het mechanische gedeelte. „Het idee dat deze techniek een paar honderd jaar geleden is ontdekt en er mensen mee vervoerd werden is best bijzonder,” mijmert hij.

„Bedankt voor het bezoek!” De jongeman aan de uitgang van het park tikt op zijn pet. Morgenochtend is hij weer paraat.

De Stoomdagen gaan nog door tot en met zondag.