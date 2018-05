Ineke schrijft | Shit happens

‘Ik heb tegen ‘m gezegd dat hij in the lead is’.

Tijdens een gesprekje begint mijn partner opeens in het Engels. Net daarvoor had ik nog mijn wenkbrauwen gefronst toen ik op mijn werk een oer-Hollands stuk aan redigeren was, waarin het woord ‘pitchen’ tot drie keer toe gebruikt werd.

Toegegeven, sommige woorden bekken lekkerder in het Engels dan in het Nederlands en geven net iets meer aan wat je wilt uitdrukken. Een woord als ’triggeren’ bijvoorbeeld. Eigenlijk een irritant woord en vaak te pas en te onpas gebruikt. Toch dekt ’ik werd er door getriggerd’ meer de lading dan ‘ik werd er door uitgelokt‘ of ‘ik werd er toe verleid’. Dat bedoel je toch niet helemaal en klinkt een beetje braaf.

Het computerwoord ‘skippen’ niet te verwarren met ‘skypen’ kende ik al een tijdje en is al redelijk geïntegreerd in mijn dagelijkse woordgebruik. ‘Dissen’ vind ik toch een wat foute tegenhanger maar waarschijnlijk moet ik gewoon wennen aan dit woord uit de, daar gaan we weer, ‘Hip Hop scene’.

Natuurlijk doe ik er zelf verder vrolijk aan mee als ik ‘nice’, ‘see you’, ‘love it’, ‘smart’, ‘good’, ‘input’,’cool’ en ‘issue’ gebruik. Toch zijn er bij mij ook nog grenzen aan de geaccepteerde Engelse woorden die al jaren mee gaan in de Nederlandse taal. Eentje springt er voor mij uit en dat is het woord ‘kids’. Bij ’even de kids naar het zwembad brengen’, ‘de kids zijn alleen thuis’ of ‘de kids redden zich wel’, begint er iets bij mij te jeuken. Maar ook bij ‘not done’,’over the top’, ‘overall’ , ‘je bent helemaal hot’, en ‘go for it’ krijg ik een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Misschien komt dat omdat er vroeger in het dorp waar ik woonde twee zussen waren die constant Engels tegen elkaar praatten . Zo gênant - tja het Frans doet ook mee - dat het ook lachwekkend werd.

Maar goed, ik schrijf elke week een column en had er nooit bij stil gestaan dat dat woord uit het Engels komt tot mijn partner mij daar op wees. Dat heeft wel impact. Brrrr.