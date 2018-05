Historisch gerij gaat de weg op in Leek

Oude tijden gaan herleven in het kader van haar zestig-jarig jubileum met deze bijzondere koetsentocht met authentiek traditioneel gerij voor gasten, sponsoren en bezoekers.

Ook bijzonder is dat per 1 januari 2019 de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn met elkaar gaan fuseren in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dit is voor Museum Nienoord, Borg en Nationaal Rijtuigmuseum, een mooie aanleiding om deze gemeenten onderling te verbinden door middel van deze koetsentocht.

Koetsen moeten rijden, maar de bijzondere museumstukken van het Rijtuigmuseum zijn niet allemaal meer in gebruik. Het zijn objecten geworden: ze vervoeren niet meer, maar worden zelf vervoerd; van depot naar museum op een trailer of als bruikleen naar een ander museum in een geklimatiseerde vrachtwagen.

Toch willen heel veel mensen graag eens een ritje maken met zulk historisch gerij. Dat kan dus niet met de collectie van het museum, maar wel met andere rijtuigen die in deze koetsentocht meerijden.

De rit gaat over de lommerrijke lanen van het Landgoed naar Leek, Tolbert, Boerakker, Grootegast, Zuidhorn, Midwolde weer terug naar Leek.

Voor degene die dit wil ervaren en een ritje wil maken met een historische koets door onze nieuwe gemeente Westerkwartier is dit de kans.

De kosten hiervoor bedragen per ochtend of middag rit tien euro, inclusief een drankje.

Voor de hele dag betaalt men dertig euro, inclusief lunch en drankjes

Opstapplaats 1 is P terrein Landgoed Nienoord in Leek vertrek: 10.30 uur Opstapplaats 2 is De Zijlen Zanddumerweg 9a in Niekerk vertrek: 14.00 uur

Reserveren via info@museumnienoord.nl onder vermelding van ochtend- middag of dagrit.