De jeugd op belevingspad in Nuis

,,We zoeken op het natuur belevingspad naar dagvlinders en in een spannende tent vind je nachtvlinders. Ontdek de wondere wereld van de bodemdiertjes, met een schepnetje kun je ontdekken wat er zoal leeft onder water en we gaan op zoek naar de sporen die mensen en dieren achterlaten in de natuur.

Het is een beleving! Dat betekent dat je kunt voelen, ruiken, zien en horen dus kleed je als een avonturier / ontdekkingsreiziger en ga op pad”, aldus de organisatie.

Locatie: Börgbloumke aan de Oudeweg 17 in Nuis. De start is om half drie en de excursie duurt tot vier uur. Aanmelden: www.groningerlandschap.nl