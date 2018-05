Bushalte in centrum van Leek is weer in gebruik

De laatste tijd is gewerkt aan het vernieuwen en aanpassen van de rotonde Lindensteinlaan/Euroweg. Ook is de kruising Oosterheerdtstraat en Vredewoldplantsoen hersteld. Maandagochtend zijn de kruising en de rotonde weer opengesteld.

Het hart van de rotonde is kleiner gemaakt, waardoor de weg breder is en er zijn nieuwe stoepranden geplaatst. Voor de auto’s is een opstelvak gemaakt bij de oversteekplaats voor fietsers. De aansluiting met de Oosterheerdtstraat is verbreed en er is een middengeleider aangebracht.