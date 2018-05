Column | Anneke de Vries

Ze waren er allemaal en zaten op hun eigen vertrouwde plekje. Drie jongens op een rijtje op de voorlaatste bank, helemaal achteraan twee meisjes en een jongen of, beter gezegd, twee jongedames en een jongeman, links van mij het ijverige stel dat elkaar al bemint sinds klas 3, rechts het spraakzaamste deel van de klas (sorry bij dezen), middenvoor twee ijverige bijen geflankeerd door hun tafelheer... Een fraai beeld en ik word er haast wat emotioneel van: in deze samenstelling zie ik ze immers nooit weer zitten, mijn zesdeklassers. Laatste les, u weet wel. Hierna nog eindexamen, correctie daarvan en overleg met de tweede corrector om ook de twijfelachtige antwoorden te verdedigen. Daarna noteer ik hun gemiddelde cijfer van het Centraal Schriftelijk Eindexamen in mijn agenda, geef een klef handje bij de diploma-uitreiking en dan zijn ze vertrokken… Ik plaats de agenda in een lange rij agenda’s, stuk voor stuk stille getuigen van al die cursusjaren. Er komen er nog twee bij, bij leven en welzijn. 40 jaar dienst voor de klas moet genoeg zijn.

In zo’n laatste “les” komen even een paar noodzakelijkheden langs. Kort afstemmen wat er de komende tijd wel en niet mag, althans volgens mij ;-) Geen drank en drugs, niet te laat naar bed, geen baantje buitenshuis en – vooral – de aanwezige kennis warm houden en verder inslijpen. Vaste prik bij mijn goede raad: “laat je thuis extra verwennen”. Op dat punt aangekomen vertel ik over mijn moeder, die in mijn eindexamenjaar in mijn geest gegrift staat als de voedende hand. Op zeker moment zat ik gebogen over de boeken en de deur ging open. Er kwam een hand naar binnen met daarin een gebakje en de tekst “kijk, alleen voor jou, je bent zooo hard aan de studie!”. Dat was heel bijzonder: alles werd altijd gedeeld met broers en zussen en nu alleen voor mij een uitzonderlijke lekkernij. Zonder dit gebakje was ik vast nooit geslaagd.

Na dit verhaal allemaal terug op aarde en over tot de gebruikelijke afsluiting: bingo. Eén jongen won warempel voor het eerst sinds de brugklas weer eens een spel. Een goed voorteken voor zijn eindexamen, vonden we allemaal. Daarna kssst en zettumop. We zullen zien: 23 mei is het Griekse eindexamen. Zullen we allemaal even aan het grut denken?