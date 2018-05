Rijbewijskeuring Noordhorn en omstreken

Verloopt uw rijbewijs omdat u jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs C/D/E en Code 95? Maak dan nu alvast een afspraak voor deze keuringen in Noordhorn. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

De keuringen vinden eens per week plaats in het Dorpshuis in Noordhorn. Voor meer informatie over de rijbewijskeuring, of voor het maken van een afspraak: 0516-514574/ 06-14716543 of gulsima@live.nl Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com