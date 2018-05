Mooie opbrengst Fonds Kinderhulp

De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp heeft in Noordhorn ,Zuidhorn en Briltil € 2171,13 opgebracht. Hiervoor ginngen 55 collectanten op pad.

Met het ingezamelde geld zorgt Kinderhulp ervoor dat kinderen in Nederland die opgroeien in armoede er óók bij kunnen horen. Voor hen zijn vanzelfsprekende dingen, zoals een dagje uit, een fiets, zwemlessen of een laptop voor school niet weggelegd.

Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want ook kinderen die opgroeien in armoede moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te benutten en aansluiting te houden bij leeftijdsgenoten. Zij moeten ook de kans krijgen om gewoon kind te zijn en even hun zorgen opzij kunnen zetten.

Kinderhulp doet dit al sinds 1959 en hoopt dit lange tijd te kunnen doen.

Heeft u de collectebus gemist? U kunt Kinderhulp alsnog steunen! Sms ‘Geluk’ naar 4333. U doneert dan eenmalig € 2,50 en komt op voor kinderen in Nederland met minder kansen.