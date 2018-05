La Pasion in Leek trakteert op vlaai

Iedere levensgenieter in Leek en omgeving is wel bekend met de delicatessen van La Pasion. Voor bonbons, fijne vleeswaren, uitgelezen kazen en een schitterende collectie wijnen kun je sinds jaar en dag terecht in de gezellige zaak aan de Samuel Leviestraat.

Maar er is een verandering op til: vanaf vrijdag komt er een taartenafdeling in La Pasion. Taarten, vlaaien, alles om een feest compleet te maken vind je voortaan ook bij La Pasion. De delicatessenzaak werkt samen met banketbakkerij Jullens uit Groningen - deze bakker leverde voorheen ook altijd aan de Albert Heijn in Leek. Kortom, fijne kwaliteit gegarandeerd, elke dag vers en met de hand gemaakt.

Over twee weken wordt het aanbod verder uitgebreid met een Italiaanse taartenlijn met smaken als citroen, chocola en tiramisu. De uitbreiding is reden voor een feestje. Vrijdag en zaterdag geeft La Pasion bij een besteding van tien euro of meer aan een vlaai of taart, een vlaai weg.