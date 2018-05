Investering in energieke buurten Westerkwartier

Het gasverbruik daalt er weliswaar, maar nog niet in het gewenste tempo. Daarom zetten de gemeenten, in samenwerking met Buurkracht er nu de turbo op met een buurtgerichte aanpak: Energieke Buurten Westerkwartier met als doelstelling: 10 procent minder gasverbruik door huishoudens in 2019.

„Daarvoor zetten we fors in op verduurzaming van bestaande woningen”, zegt wethouder Henk Bakker van Zuidhorn. „Het idee is om bewoners van het Westerkwartier te helpen zichzelf te organiseren, zodat ze samen voordelige voorwaarden kunnen creëren om de resultaten te bereiken die zij zelf voor ogen hebben. Buurkracht is daarvoor een logische partner”, zegt Bakker. „Juist omdat Buurkracht sterk is in die kleinschalige buurtinitiatieven en daar veel ervaring mee heeft.”

Beleidsmedewerker Joost Smits vult aan: „In Midwolde, Niehove en Lettelbert is Buurkracht al actief. Het streven is om dit uit te breiden naar alle 41 dorpen in het Westerkwartier.” In april vonden in de vier gemeenten vier bijeenkomsten plaats om buurtteams in de verschillende kernen te werven. Joost: „Mensen willen van het gas af. We hebben hier ook aardbevingsschade en nu heeft minister Wiebes de NAM ook nog toestemming gegeven om gas onder onze eigen voeten vandaan te halen met fracking in Pieterzijl. In totaal kwamen er ruim 70 potentiële kartrekkers op de bijeenkomsten af. Met als resultaat dat we met groepjes bewoners uit 17 dorpen verder in gesprek gaan, als het even kan nog voor de zomer. Een mooi begin.”

Behalve Buurkracht hebben de gemeenten hun bewoners ook aantrekkelijke financiële voorwaarden te bieden om werk te maken van verduurzaming. Bakker: „Iedereen die aan de slag wil in z’n huis, kan een duurzaamheidslening aanvragen met 1,6 procent rente. Bovendien stellen Leek, Zuidhorn en Grootegast subsidie beschikbaar voor isolerende maatregelen. Ik verwacht dat dit in combinatie met Buurkracht de versnelling er goed in gaat brengen. Een paar honderd huizen in een jaar waar maatregelen getroffen worden, zou toch mogelijk moeten zijn.”

Kijk verder op www.buurkracht.nl/westerkwartier