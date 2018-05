Promotiedag kleindierensport bij Welkoop Marum

Er is van alles te beleven. Kinderen kunnen hun konijn, cavia of kip ter beoordeling aanbieden aan een deskundige keurmeester. De dieren zullen beoordeeld worden op hun gezondheid en op raskenmerken. Voor het mooiste dier is er een leuke prijs te winnen. Op verzoek worden de nageltjes van de dieren genknipt en in de nieuwe knuffelbak zullen diverse diersoorten aanwezig zijn. Ook is er een presentatie van diverse rassen. Iedere bezoeker kan een vragenlijst invullen over de dieren die op de show aanwezig zijn en ook hiermee is een leuke prijs te winnen.

Na een periode van vogelpest laten de hoenderfokkers zich weer zien met verschilende rassen waar de ko shamo, als vechthoen, een opvallende verschijning is. Verder zijn er Lunckarya cavia’s en Engelse langoren te bewonderen.

Een leuke dag om kennis te maken met de kleindierensport! Iedereen is welkom van 10:00 - 16:00.