Bridgeclub LEO55+ sluit seizoen af met de Vabuloosdrive.

Het winnende paar Greetje en Dick Post, het beste van 16 paren, won met een score van ruim 60% en bleef daarbij de nummer 2 nipt voor. Het paar ontving de grote wisselbeker en voor beiden een kleine beker als blijvend aandenken.

LEO 55+ begint na de zomer weer met het nieuwe seizoen, op de eerste woensdag in september van 13:30 - 16:30 in de Postwagen in Tolbert. In het najaar start een cursus voor beginners. Iedereen die belangstelling heeft is welkom om eens vrijblijvend langs te komen. Info op: bridgeclubleo55plus.webklik.nl