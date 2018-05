Nieuwste aanwinst Nienoord heet Liefje

Het was lammetjesdag en met zijn zusje, nichtjes en neefjes was hij de hele dag in het park. Er was een geitje van slechts één dag oud die nog geen naam had. Iedereen mocht een naam bedenken, alle briefjes werden verzameld en na vier uur ‘s middags werd de mooiste naam gekozen.

Valentijn bedacht Liefje als naam en hiermee wint hij een verrassingspakket. Ook kreeg iedereen ook beschuit met muisjes.