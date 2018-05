Levensechte werken te zien in kerkje Noordwijk

In het kerkje van Noordwijk is vanaf 13 mei een bijzondere expositie van Rita Bakhuijsen te zien.

Rita Bakhuijsen werd geboren in Amsterdam en woont momenteel in Warfstermolen. Na diverse kunstopleidingen aan onder meer de Koninklijke Academie van beeldende Kunst in Den Haag en de kunstacademie van Leiden/Haarlem heeft zij zich gespecialiseerd in realisme, oftewel het schilderen naar de werkelijkheid. Levensechte werken worden in het kerkje worden tentoongesteld.

Rita Bakhuijsen schildert volgens zichzelf een beetje in de stijl van Rembrandt. Ze maakt een tekening op een doek, fixeert ze en bouwt vervolgens het schilderij in dunne laagjes op. Portretten schilderen is een van haar fascinaties.

Op 1 juni komt Rita Bakhuijsen de hele middag naar Noordwijk en schildert, voor degenen die dat willen, de ogen van de bezoekers tegen betaling van € 10,00 op een doekje.

Rita Bakhuijsen exposeerde onder andere in Berlijn en Belgrado en op diverse locaties in Nederland.

Verdere informatie vindt u op www.kerknoordwijk.nl en op www/ritazza.exto.nl. De toegang is gratis.