Grootegast centraal op Bevrijdingsdag

Op 4 mei om 18.00 uur vertrok Loopgroep Bevrijdingsvuur Grootegast vanaf Het Hoge Heem met busjes en auto’s naar Wageningen. Om 00.00 uur namen de lopers het vuur in ontvangst en renden ze naar het Stadspark in Groningen.

De lopers bereikten zaterdagmiddag het Stadspark en ontstaken daar het Bevrijdingsvuur. Ze werden ontvangen door Crescendo. Ook waren er leerlingen van basisschool de Molenberg uit Grootegast aanwezig die wensvlinders oplieten, die zij samen met bewoners van woonzorgcentrum Het Hoge Heem en De Zijlen hebben gemaakt. Hierop hebben ze een persoonlijke vrijheidswens geschreven. Burgemeester van Grootegast, Ard van der Tuuk, gaf een interview.

In aanloop naar 5 mei werden er allerlei activiteiten georganiseerd om de oorlog te herdenken en de vrijheid te vieren. Zo’n 75 jaar geleden speelde in Nederland de burgemeesterskwestie. Burgemeesters stonden voor een zware keuze: collaboreren of aftreden, en vervangen worden door een NSB-er. Velen probeerden te schipperen tussen de eisen van de bezetter en de belangen van de bevolking, wat moeilijke politieke en morele dilemma’s met zich meebracht.

Zo werd ook Martinus Ritzema, burgemeester van Oldekerk, in 1942 ontslagen en vervangen door NSB-er Woldringh. Ritzema werd vervolgens actief in het verzet: hij bezorgde Trouw, plaatste onderduikers en zamelde geld in voor het Nationaal Steunfonds. In 1944 dook hij onder om dwangarbeid te voorkomen. Hij werd verraden en op 1 april 1945 gearresteerd. Op 10 april 1945 werd hij samen met negen anderen, onder wie de Groningse kunstenaar Hendrik Werkman, gefusilleerd.

Langs het parcours staan verschillende muziekkorpsen om de lopers muzikaal te begeleiden. In Grootegast wordt een tweede bevrijdingsvuur aangestoken door de lopers, op het Marktplein.

Vanaf 14.00 uur was er op het Marktplein een programma voor het hele gezin. Verschillende bands en korpsen traden de hele middag op: Switch, CMV Oranje, Dobbeljoe en Not The Andrews. Voor de kinderen was er een springkussen en ze konden geschminkt worden. Verder kon men de hele middag genieten van hapjes en drankjes.