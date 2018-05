Grote uitbreiding station Nienoord Spoor afgerond

De uitbreiding van het station Nienoord is afgerond en deze wordt officieel in gebruik genomen op Hemelvaartsdag om half ‘s ochtends.

Al sinds 1964 rijdt de trein van Nienoord Spoor schijnbaar onverstoorbaar zijn rondjes. Opstappen gebeurt in het 45 jaar oude station dat in 1987 voorzien is van een perronoverkapping.

Nienoord Spoorwegen, dat draait op vrijwilligers, heeft de afgelopen twee jaren hard gewerkt aan een grote uitbreiding van het stationsgebied. Hierbij zijn twee projecten gerealiseerd; uitbreiding van het station zelf en het vernieuwen en uitbreiden van de remise, het gebouw waar de treinen worden gestald.

Wat als eerste opvalt bij een bezoekje aan de treinen, is het indrukwekkende station dat grenst aan het terras van het recreatiepark. Hier liggen nu vier sporen, op ruime afstand van elkaar om voldoende plaats te houden voor de wachtende reizigers. Het geheel is beschut tegen regen en felle zon door een majestueuze perronkap, die alle vier de sporen overdekt. De constructie van deze overkapping is geïnspireerd op die van het vroegere Station Beurs in Rotterdam uit 1877, de eerste perronkap in Nederland die gebouwd was van smeedijzer. Het hele station wordt ’s avonds sfeervol verlicht met authentieke hanglampen en lantaarns. Wolken van stoom en de geur van olie en kolen vervolmaken het geheel.

Wie wat beter kijkt ziet nog iets bijzonders, de sporen zien er anders uit. Sinds jaar en dag wordt op Nienoord gereden met treinen op een spoorbreedte van 7¼ inch (184 mm). Dit is een wereldwijd gebruikte standaardbreedte, en dat maakt het weer mogelijk dat bijvoorbeeld met de stoomdagen ook gastlocomotieven op Nienoord kunnen rijden. Er bestaan echter nog meer standaard breedtes. twee kleinere maten; 3½ en 5 inch zijn bijvoorbeeld op Nienoord te vinden op de “Hoogepalen baan”.

Bij de aanleg van de nieuwe stationssporen is besloten om ook gelijk een grotere maat spoor toe te voegen; de standaardmaat 10¼ inch. Nienoord Spoorwegen is de eerste baan op het vaste land met deze breedte, die bijvoorbeeld in Engeland wel veel wordt toegepast. Voordeel van deze breedte is dat het comfortabeler rijdt, en dat er sterkere locomotieven mogelijk zijn. En voor de treinenliefhebbers zal het straks natuurlijk genieten zijn om de imposante 10¼ machines te bewonderen, al moeten zij nog wel een paar jaar geduld hebben.

Het tweede grote project dat is afgerond is de uitbreiding van de remise. De oude remise was veel te klein geworden, en verkeerde in slechte staat. Ook hier is ernaar gestreefd om een gebouw in stijl te realiseren. Het ontwerp is een mix geworden van elementen van de beroemde locomotievenloods in Roosendaal uit 1917 en het tractiegebouw uit Goes van 1923. Beide voorbeeldgebouwen zijn de afgelopen jaren volledig gerestaureerd, waardoor er veel informatie over de oorspronkelijke bouw te vinden was.

Nadat de trein het station verlaat en het seinhuis is gepasseerd, komt de fraai ogende remise in beeld. Wat opvalt zijn de zes dubbele deuren die de treinen doorgang naar binnen verlenen. Het metselwerk van kleine in een kolenoven gebakken steentjes in contrast met de grijs witte voegen, ademen de sfeer uit van een spoorgebouw van weleer. Dit wordt nog meer zichtbaar wanneer de trein langs het gebouw rijdt. In de gevel prijkt een natuurstenen bord met de stationsnaam Nienoord, zoals dat in vroeger dagen voorkwam.

De remise is door vrijwilligers gebouwd en dit heeft ruim 120 mandagen gekost. Bij de uitbreiding van het station heeft Nienoord Spoor hulp gekregen van het Familiepark, dat het bouwen van de nieuwe perronkap en de bestrating voor zijn rekening heeft genomen. De vrijwilligers hebben aan dit project circa honderd mandagen besteed.

Nienoord Spoorwegen heeft als streven om zoveel mogelijk elementen van het echte spoorbedrijf in het klein na te bootsen. Dat is ook de leidraad geweest bij het ontwerp van de uitbreidingen.

Gedurende perioden waarin het nieuwe stuk station niet wordt gebruikt voor de treindienst kan het dienstdoen als overkapt terras ten behoeve van de gasten van het restaurant.