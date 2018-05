Fietsclinics voor senioren: ‘Wat is uw echte fietsleeftijd?’

De fiets is onmisbaar voor veel Nederlanders. Er gebeuren echter veel ongelukken als gevolg van onveilig fietsgedrag. De campagne Groen Licht heeft als doel om hier wat aan te doen. Zo organiseert het campagneteam vier fietsclinics voor 70-plussers in de gemeenten Grootegast, Zuidhorn en Eemsmond om hen bewust te maken van ‘gevaren’ tijdens het fietsen.

Tijdens deze clinics wordt voorlichting gegeven over fit en veilig blijven fietsen. Er worden tips en trucs gegeven over versnellingen, reactiesnelheid, afname van gehoor en zicht in het verkeer, veranderingen in het verkeer en ook kunnen deelnemers hun eigen fiets laten controleren en ook kleine aanpassingen laten aanbrengen.

Afsluitend is er een quiz: ‘Wat is uw echte fietsleeftijd?’ De clinics zijn gericht op zowel stadsfietsen als e-bikes. Het is de bedoeling dat u uw fiets meeneemt.

Wilt u graag deelnemen? U kunt zich hiervoor eerst aanmelden via de website. Deelname is gratis. Hieronder een overzicht van de locaties:

16 mei: Grootegast Woonzorgcentrum Het Hoge Heem in Grootegast www.groenlichtgroningen.nl/grootegast

28 mei: Oldehove Sporthal De Kooi, www.groenlichtgroningen.nl/oldehove

30 mei: Aduard MFC De Meeden, Burg. Van Barneveldweg 23, Aduard www.groenlichtgroningen.nl/aduard