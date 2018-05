Expositie Mooi Westerkwartier in gemeentehuis Leek

In de hal van het gemeentehuis van Leek is tot en met juli de expositie Mooi Westerkwartier, en omstreken te zien.

De tentoonstelling is een overzicht van schilderijen van de hand van Jan Hazenberg uit Tolbert.

Nadat Hazenberg stopte als veehouder op de boerderij, zocht hij een nieuwe uitdaging. Door veelvuldig museumbezoek, was zijn interesse voor schilderijen gewekt. Zijn eerste lessen in tekenen en schilderen volgde hij bij de Teken- en Schildergroep Roden.

Zijn onderwerpen vindt Jan Hazenberg als hij onderweg is, kriskras door het Groninger land. Hij wordt geraakt door de weidsheid van het landschap, de lage horizon, de prachtige luchten en wolkenpartijen en het steeds veranderende licht.

Gewapend met camera legt hij landschappen, gebouwen, opvallende elementen of dieren vast. Door dingen toe te voegen of weg te laten ontstaat in zijn thuisatelier een schilderij met een eigen interpretatie van het onderwerp. Hazenberg werkt figuratief en gebruikt olieverf, omdat de kleuren mooier en dieper zijn. Ook is werken met olieverf een langzaam proces en dat past bij deze amateurschilder.

Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling heeft hij een selectie gemaakt van schilderijen over het Westerkwartier, met enkele uitstapjes net over de toekomstige gemeentegrens.

De tentoonstelling is te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van acht tot half vijf, en vrijdags tot vier uur en op donderdagavond van half zes tot zeven.