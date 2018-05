Bak je eigen taart voor moederdag samen met een echte banketbakker

Kinderen kunnen zaterdag 12 mei bij bakkerij van Esch een eigen verrassingstaart voor mama komen maken. Dat kan natuurlijk ook voor oma of voor de oppasmoeder. Papa’s of opa’s zijn ook van harte welkom.

Sorry ……… maar mama’s even niet.

In de banketbakkerij in Zevenhuizen zullen de kinderen onder begeleiding van de banketbakkers en eventueel papa´s en opa´s zelf hun ontwerp en de taart kunnen maken. Er zijn verschillende mogelijkheden van vullingen en decoraties. Tussen negen uur ‘s ochtends en twee uur ‘s middags vindt er ieder uur een workshop plaats.

Natuurlijk kunnen de kinderen hun eigengemaakte taart direct meenemen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. De kosten voor deze ervaring zijn 15 euro per persoon. Telefonisch opgeven kan bij de bakkerij in Zevenhuizen bij één van de winkeldames op 0594-631260 of per email zevenhuizen@bakkerijvanesch.nl

,,Geef je zo snel mogelijk op, want vol is vol.”