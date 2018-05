Alle moeders achter de geraniums

De leden van muziekvereniging Concordia uit Zevenhuizen komen in het weekend van Moederdag, wederom langs met mooie geraniums. ,,U bent dan verzekerd van een mooi moederdagcadeau”, aldus de vereniging. Naast vrijdagavond 11 mei komen de leden eveneens op zaterdag 12 mei langs.

,, Door de vele jaren ervaring zijn we in staat u kwalitatief uitstekende planten tegen een gunstige prijs te verkopen en u ondersteunt hiermee de muziekvereniging.” Er is keuze uit diverse soorten en kleuren.

De actieve vereniging houdt jaarlijks diverse acties waarvan de opbrengst onder andere gebruikt wordt om te investeren in vernieuwing.