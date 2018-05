Opbrengst spullenmarkt naar Kinderfeestweek

In de Hoeksteen in Veendam wordt zaterdag 26 mei tussen 10 en 13 uur een spullenmarkt gehouden.

De organisatie is in handen van de baptistengemeente Veendam en zij hebben er voor gekozen de opbrengst aan de Kinderfeestweek te schenken die ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie in Borgerswold plaatsvindt.

De ‘rommel’markt wordt spullenmarkt genoemd omdat het vooral de bedoeling is om geen rommel maar goede en bruikbare spullen te verkopen. Er zijn al diverse mooie producten ingebracht die op die dag bij opbod verkocht worden vanaf 11.30 uur.

Bijzonder is dat deze deels al te zien zijn via de facebook-pagina van de baptistengemeente Veendam.