Kom praten over autisme met deskundigen

Het Steunpunt Mantelzorg van Compaen houdt maandag 28 mei een speicale thema-avond voor mantelzorgers over autisme.

Nast mantelzorgers is de avond ook interessant voor familie. Uiteraard zijn andere geïnteresseerden ook welkom.

Onder de noemer Kom praten over autisme met ervaringsdeskundigen kan men tussen zeven en negen uur ‘s avonds terecht in de zaal van ouderenwerk Compaen aan het Jan Salwaplein in Veendam.

De toegang is vrij maar men dient zich vooraf aan te melden, uiterlijk voor 24 mei.

Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers met elkaar praten over een leven met autisme en wat dit betekend. De bijeenkomsten worden in samenwerking met Compaen, de NVA Groningen/Drenthe en Autisme Netwerk Groningen georganiseerd.

Voor info en aanmeling: Sjeni Mustafa van het Steunpunt Mantelzorg. Zij is van maandag tot en met donderdag aanwezig. via de telefoon: 0598-698119.