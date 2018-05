Drukbezet shantykoor Scheepsjoagers gaan de grens over

Van vrijdag 6 tot en met maandag 9 juli maakt het shantykoor een concertreis naar Travemünde in Duitsland waar in drie dagen 7 optredens staan gepland.

,,We koor verheugen ons enorm op deze trip! Op zaterdag 7 juli zijn we één van de deelnemers aan de Wereldrecordpoging om met meer dan 1850 shantyzangers een nieuw record te vestigen van het Grootste Shantykoor van de wereld”, aldus Klaas van Riet namens het shantykoor.

Maar voor en na deze reis staan ook diverse optredens gepland. Zo staat het koor 26 mei op het Festival in Winschoten en zaterdag 2 juni op de Jaarmarkt in Muntendam, waar het koor samen met de Loo & Droste Singers uit Dalen en Shantykoor Windjammer uit het Duitse Zeven voor de muzikale omlijsting gaan zorgen.

Op zondag 22 juli zingen De Scheepsjoagers in de Sankt Nikolaus Kirche in Rhede, vlak over de grens bij Bellingwolde.

Dan gaan de mannen zondag 2 september in Almere een optreden verzorgen en dan zaterdag 6 oktober. ,,We zingen dan in de geheel vernieuwde sporthal van M.F.C. de Menterne. Dit doen we samen met het zeer bekende Chr. Mannenkoor Albatros uit Nieuwe Pekela”, vertelt Klaas.

Het koor staat daarnaast open voor nieuwe leden en accordeonisten. Interesse? Op maandagavond vanaf 19.30 uur kan men langskomen voor een kennismaking tijdens de repetities.