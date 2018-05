Wereldmuziek komt samen bij Bog around the World

Op het Kerkplein, het Veenlustplein en het Beneden Westerdiep treden tussen 13.00 en 18.00 uur acht bands op. Bogdike heeft geprobeerd om diverse muziekstijlen samen te brengen voor een muzikale wereldreis. ,,Van bluegrass, rock, country en latin maar ook blijven we ook dicht bij huis met onze eigen moerstaal”, aldus de mensen van Bogdike.

In verband met de finish van de rally Veendam – Leer – Veendam is het geplande podium op het Museumplein vervallen. Maar met wat gepuzzel is het Bogdike gelukt om alle bands toch voldoende speeltijd te geven op 3 locaties.

De Kösters

Hail schier en altied aans! - maken De Kösters - met zijn vieren een programma vol met muziek. Bekende en onbekende muziek uit de jaren 60, 70 en 80 voorzien van Groningse teksten. Ook hebben zij een aantal eigen Grunneger nummers gemaakt. Naast mooie luisterliedjes, spelen ze meezingers en ballades, swingende rock ’n roll, Grunneger blues. Om u een indruk te geven van titels: Lelke maid, Lolkje, Plak stoet mit hagelslag, Vot, Goud mien jong, Kwiet en Slim Lelk. De praatjes, sketches en grappen tussen de nummers door worden met veel improvisatie gebracht.

Dusty Hat

Na jarenlang met formaties Still Going West en The Neil Young Mirror Band rondgetoerd te hebben besloot Gerry Wolthof (zang, gitaar en mondharmonica) in 2014 om samen met Marianne Van der Velde (zang), Hans Steneker (staande bas en zang) en Ilona van Veen (viool en zang) de formatie Dusty Hat op te richten. Hun repertoire bestaat uit de muziek van Gram Parsons, Emmylou Harris, Bob Dylan, The Byrds, Poco en Neil Young

Pick 'n Shovel

Bluegrass-rootsband Pick ’n Shovel neemt je mee naar de warme zuidelijke staten van Amerika. De vijf bandleden zijn ervaren muzikanten met wortels in diverse stijlen, zoals blues, klezmer, zydeco en pop. De instrumenten, bestaande uit onder meer dobro gitaar, banjo, mandoline, contrabas, concertina, washboard en mondharmonica, zorgen voor een authentieke, rauwe roots sound.

Little Cash

De band Little Cash, wat begon met een jamsessie in een café in Winschoten is uitgegroeid tot een vaste band formatie. Krzysztof Groen die al sinds klein af aan gefascineerd is door Johnny Cash zag de band uitdaging wel zitten, en al gauw waren er nog twee 'Cash' fans die hem met alle liefde wilde steunen in het avontuur.

Bayonet Bay

De veelzijdige band Bayonet Bay komt uit Sittard-Geleen met leden uit België en Nederland. Een stevige rock sound en omdat de leden niet bang zijn voor een ander genre worden er ook uitstapjes gemaakt naar metal, funk en blues.

Paradise Parade

“We willen doorbreken, ook al is dat onverstandig om uit te spreken. We willen het echt!” Dat de liedjes geschreven zijn op een valse piano, geeft aan dat de mannen van Paradise Parade geloven in hun eigen songs. Donkere theatrale pop met hier en daar een vleugje jaren 80. Melodische zanglijnen, meerstemmigheid, een stevige band en teksten over leven, liefde en dood. Combineer dit met een portie energie , spontaniteit en plezier en je luistert naar Paradise Parade.

View for a Day

Alternatieve rock uit Groningen. View for a Day is ontstaan in 2012 en dankzij de chemie op persoonlijk en muzikaal vlak timmerde de band al snel flink aan de weg. Dit resulteerde in o.a. een deelname aan de Grote Prijs van Nederland, de Popronde, shows tijdens Eurosonic/Noorderslag en optredens bij Radio Veronica en Radio 538. In oktober 2016 bracht de band het mini-album “Scratching the Surface” uit.

Los Cascos

Deze band sluit de eerste editie van Bog around the World swingend af met een wervelende show op het Veenlustplein. Los Cascos is een Latin-Pop band opgericht door de uit Colombia afkomstige zanger-gitarist Oscar Molina. Hij ontmoette gitarist Bert “Foef” Meis en bassist Erik Drent via zijn vrouw Willemijn van Selling (zangeres) die samen met hun in coverband O.D. speelt. Na enige tijd is de band uitgebreid met toetsenwonder Marten van Holten en de oorspronkelijk uit Veendam afkomstige Groninger Djai-Mac Wolthof op het slagwerk.

Ze speleneen mix van covers en eigen nummers spelen en doen daarbij hun best om juist salsa te mijden en het publiek kennis te laten maken met de rest van de ritmes die Latin uitmaken, zoals cumbia en de verschillende rumba stijlen. Voetjes van de vloer.