Watersportcentre Veendam organiseert Nederlands Kampioenschap Wakeboarden

“Voor ons is dat voor het eerst, en het wordt ook voor het eerst in het Noorden gehouden”, vertelt Eigenaar Gerard Eijkelhof. “Het is een primeur. We verwachten er veel van. Vol trots en passie gaan we het doen. We verwachten 80 deelnemers, met aanhang zullen er bij slecht weer sowieso 250 man hier zijn. Met mooi weer kunnen het zomaar 2500 mensen zijn. Het gaat een echte happening worden. Er wordt een feesttent neergezet voor een beachparty ’s avonds, waarbij iedereen welkom is. Ook komt er een goede DJ draaien.”

“De Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond (NWWB) heeft ons benaderd naar aanleiding van de Noorder Wakeboard Challenge. Een jaarlijks evenement met een vriendschappelijke competitie tussen de 4 noordelijke banen in Sneek, Harkstede, Ermerstrand (bij Erm) en Veendam. Het zal voor de achtste keer worden gehouden. We hebben er eigenlijk nooit ruchtbaarheid aan gegeven. Maar we willen het graag gaan promoten. We zien gasten uit Enschede, Zwolle en Almere die hier anders niet zouden komen. Op 20 mei vindt dit Noorder Wakeboard Challenge weer plaats.”

“De kabelskibaan in Veendam was zelfs nog onbekend voor de NWWB. Terwijl Veendam de op één na grootste waterskibaan van Nederland heeft. Doordat deze wedstrijden toch het nieuws haalden, hebben ze het hier met eigen ogen aanschouwd. Men denkt ook wel eens dat het nog steeds een besloten club is, zoals het voorheen was. Maar dat is het absoluut niet meer, het is voor iedereen toegankelijk. Zouden we ook verder willen in Europees verband, dan voldoet deze baan aan het wedstrijdformaat. Misschien is het iets voor de toekomst. We gaan eerst de NK’s afwachten voordat we verder kijken. We zien dat het groeit en we zien dat we de energie die we er insteken er ook weer uit krijgen. Mensen waarderen het en dat doet goed.”

“De voorbereidingen zijn vorig jaar al begonnen. We hebben eens per maand een vergadering over wat er al geregeld is en over wat er nog moet gebeuren”, vertelt medewerkster Marjolein Vierhoven. “Duidelijk is in ieder geval dat de vier juryleden tijdens het NK van het NWWB zijn.”

“De Europese kampioenen wakeboarden Jasper van Suchteren en zijn zus Iris trainen elke dag in Veendam. We hebben ook Frederik Krasters en wereldkampioene Sanne Meijer .” Jasper en Iris zijn november 2017 in Egypte eerste geworden. Sanne uit Bellingwolde heeft in China zilver gehaald op de World Cup in Sjanghai. Verdeeld over de disciplines kabelbaan en speedboot werd ze 3 keer wereldkampioen, en 4 keer Europees.

“Voor de NWWB hebben we voor het Nederlandse kampioenschap een compleet draaiboek moeten maken. Voor het evenemententerrein, het plaatsen van tenten voor de horeca, en voor de baan én voor de ‘obstakels’ in het water. Wij hebben van de NWWB de goedkeuring gekregen.”

Hilco Polman, baanaandrijver: “De te nemen obstakels zijn, Kicker M, de Table, de Slider, de Tube, Uprail en de Backroll. De 3 Kickers XL zijn schansen waarbij je lucht de in gaat voor het doen van een act. Die technieken kun je hier allemaal leren. Belangrijk is dat je eerst je basis goed hebt. En er is doorzettingsvermogen voor nodig. De toppers trainen vooral elkaar. Ze hebben grote stappen gemaakt. Dat heeft ook met het plezier erin te maken. Zonder dat zou het een verplichting worden. Je moet het ook bijhouden, je ziet wel eens dat sommigen aan het begin van het nieuwe seizoen ‘een beetje roestig’ zijn.”

Marjolein: “Op de zondag hebben we de Kidsclub van 6 tot 13 jaar. Met zwemdiploma A en B kun je al vanaf 6 jaar gaan wakeboarden of waterskiën voor anderhalf uur. Inclusief materiaal. De club zit eigenlijk altijd vol. Het gaat puur op aanmelding.”

Hilco: “De baan is 865 meter lang. Dat is vrij lang. De torens waarover de kabels lopen zijn tussen de 10 en de 12 meter hoog. De spanning van de kabel wordt middels een betonblok geregeld. De snelheid is 30 kilometer per uur. Met de Kidsclub gaat ie op 25 kilometer, dit maakt het starten makkelijker.”

Gerard Eijkelhof : “We hebben vijf instructeurs, Gerard, Hilco, Peter, Feiko en Christiaan. Eén instructeur is nog in opleiding. Hilco is tevens de aandrijver van de baan, en onderhoud eveneens de kabels. Marjolein is verantwoordelijk voor de horeca. In totaal hebben we 20 medewerkers.”

“We willen ook een vereniging gaan opstarten. Hetzij niet zozeer als een vereniging zijnde met voorzitter, secretaris en een penningmeester, maar onder de vlag van Watersportcentre Veendam. Zodat met name de jeugd twee keer in de week kan trainen als zijnde in een vereniging, waarbij het tarief ook aangepast is. Hierdoor kunnen mensen met een beperkter budget ook les krijgen. We proberen de sport breder op te trekken. Het krijgt nog een clubnaam, maar die moet eerst nog worden bedacht”.

Door Henk Drenth.