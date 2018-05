Hengelsportvereniging de Onderduiker hield haar jaarlijkse viswedstrijd aan de vijver in de Nassaustraat in Veendam.

Zo’n veerig kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 14 jaar vergezeld van ouders of opa`s en oma`s gooiden hun dobber uit. Na afloop was er in buurthuis Noordoost voor ieder een prijsje, patat, frikadel en drinken.

Henk Witting sprak namens de Hengelsportvereniging van een zeer geslaagde middag.