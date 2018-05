Festival Dou mor Normoal in Nieuwe Pekela

Met het festival wil Bewust Oost Groningen laten zien dat er van alles in beweging is op het gebied van bewustwording, in de breedste zin van het woord.

Het gaat onder andere over voeding, therapieën, streekproducten, yoga maar ook over er leuk uit zien, kunst, duurzaamheid en plezier hebben.

Er zijn kramen met verschillende producten waaronder natuurlijke make up, biologische tuinkruiden, keramiek, tweedehands boeken, schilderijen en is Boer Geert aanwezig met zijn beroemde aardbeien.

Daarnaast zijn er ook workshops, lezingen, een foodtruck met seizoensgerechten, kan je een labyrint lopen en is er muzie. Tekke en Lucia treden op met liedjes van nu en bekende songs van vroeger. Voor degene die liever in alle rust van de middag wil genieten is er prachtige harpmuziek van Mona.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.bewustoostgroningen.nl of op onze facebookpagina.

,,Dou mor Normoal omdat wat je niet kent soms heel gek lijkt maar als je er kennis mee maakt het toch ‘heul normoal’ blijkt te zijn. Laat je verrassen op het festival, van ‘eerappel tot engel’ en alles wat daar tussenin zit”, aldus de organisatie.

Het festival wordt gehouden op camping Welwait in Nieuwe Pekela en is van één uur ‘s middags tot negen uur ‘s avonds.