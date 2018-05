Word fit in 20 minuten per week

Fit worden in 20 minuten per week? Het kan, dankzij een intelligent trainingsprogramma en persoonlijke begeleiding. Sportconcept fit20 heeft meer dan 120 locaties, waaronder een nieuwe in Veendam.

Het idee is even simpel als doeltreffend. Door elke week onder persoonlijke begeleiding twintig minuten te sporten in een rustige ruimte van 17 graden, past de training bij elke conditie en persoonlijkheid. Intensief of gestaag, maar steeds verdeeld over alle spiergroepen.

Het was de persoonlijke aandacht die Marion het meeste aansprak: ,,Er wordt gelet op hoe ik de oefeningen doe en ik word extra gemotiveerd. De voortgang wordt zelfs voor me bijgehouden op een iPad. Dat vind ik erg prettig.” Omdat je in afgezonderde ruimtes traint, hoef je je niet te meten aan anderen. “Ik kan hier op mijn eigen tempo en niveau trainen. Dat werkt voor mij veel beter!”

,,Zeker voor ouderen is fit20 een aanrader”, vertelt Marion: “Doordat je heel goed begeleid wordt, is de kans op blessures een stuk kleiner. Maar eigenlijk zou iedereen die stapje voor stapje zijn doelen wil bereiken fit20 moeten proberen!” Sportieve types met een volle werkweek, drukke ouders of mensen met een hogere leeftijd die graag fit willen blijven; meerdere doelgroepen profiteren dagelijks van dit nieuwe sportconcept.

Neem je graag iemand mee naar de training? Dan kun je het Duo programma bij fit20 volgen. Met een Solo+ abonnement sport je samen met iemand die je wel of niet kent. En met een solo-abonnement weet je zeker dat je altijd één-op- één met je personal trainer traint.

