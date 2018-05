Veendam staat blank

Veendam heeft afgelopen zondag erg veel last gehad van het noodweer dat aan het eind van de dag over het noorden van het land trok. Na een zonovergoten moederdag sloeg het weer om en viel de regen met bakken uit de hemel.

Het regende zo hard dat een aantal riolen het hemelwater niet meer aankonden. Vele straten in Veendam stonden blank. De Jacob Bruggemanlaan veranderde in een rivier, auto’s hadden grote moeite om er door te komen. De regen zorgde er ook voor dat er veel zand wegspoelde op het strand van Borgerswold.

De regen kon zoveel overlast veroorzaken omdat de buiten zeer langzaam overtrokken.

Maar er was ook vertier: kinderen sprongen in de plassen of fietsten door hun ondergelopen straat. Er deden zich in Veendam geen persoonlijke ongelukken voor door het noodweer.

In de hele provincie was de overlast door het slechte weer aanzienlijk. Ook in Drenthe was het goed raak. n Drenthe is zondagavond lokaal 63 millimeter neerslag gemeld. Dat is meer dan normaal in een hele meimaand valt: gemiddeld valt er in mei 61 millimeter in Nederland.

Flinke delen van het Noorden kampten met wateroverlast door de zware buien die overtrokken. In Borger en Gasselte stonden de straten blank, liepen toiletten over en werd een aantal auto’s compleet onder water gezet. In Assen verzakte het gloednieuwe perron op het station.