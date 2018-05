Trein vol met moeders

De High Tea is voor het vierde jaar gereden en is ieder jaar weer een succes.

De trein reed een retourtje Stadskanaal met een kleine stop in Wildervank. Deze dienstregeling was als evenement onder de categorie bijzondere rijdagen vermeld. Terwijl de trein door het Veenkoloniale landschap reed hebben de vrijwilligers van de horeca de reizigers verwend met alles wat bij een echte High Tea hoort.

Zo kon men in het ritme van de trein heerlijk smullen van luxe sandwiches, en van hartige hapjes tot heerlijke zoetigheden. En ondertussen vanuit de historische rijtuigen van het uitzicht genieten. Het was een uitgelezen gelegenheid om moeder een bijzondere High Tea op het spoor cadeau te geven.

Het was genieten voor groot en klein. Daan (3 jaar) was met zijn moeder en oma met de moederdagexpres mee.

Dit jaar is er voor het eerst met E-tickets geëxperimenteerd, deze worden per email toegezonden. En door de conducteur in de trein gescand, wel in nostalgische kledij.