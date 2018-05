Slim onderweg naar Groningen

Daarom is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in fietspaden, P+R terreinen en openbaar vervoer om zo forenzen en bezoekers voldoende alternatieven voor de auto te bieden. Zo kom je waar je moet zijn, maar op een andere manier.

Voor het groeiende aantal fietsers zijn en worden er nieuwe fietspaden aangelegd en bestaande fietspaden verbeterd. Dit geldt voor zowel fietspaden in de stad als er naartoe. Bijvoorbeeld de Fietsroutes Plus, ze verbinden omliggende dorpen (Zuidhorn, Bedum, Winsum, Leek, Ten Boer en Haren) met de Groninger binnenstad. Deze nieuwe fietsroutes zijn goed verlicht, breed en veilig.

Hierdoor kunnen ze grote stromen fietsverkeer aan en zijn ze ook geschikt voor snelle e-bikes. De elektrische fiets is een goed alternatief voor de auto, vooral tijdens de spits.

Met de auto naar Groningen, maar toch de file mijden? Dat kan door gebruik te maken van de P+R- terreinen. Je reist met de auto richting Groningen, parkeert je auto gratis op het P+R-terrein aan de rand van de stad en reist met de bus of fiets verder naar de binnenstad. De bussen vertrekken zeer geregeld en maken veelal gebruik van vrije busbanen. Zo bereik je snel je bestemming in de stad. Liever het laatste stuk fietsen? Op de meeste P+R-terreinen vind je fietsenstallingen en fietskluizen.

Groningen is vanuit alle windrichtingen goed te bereiken per bus of trein. De overheid investeert fors in zowel de bus- als treinverbindingen richting Groningen. Het doel is om Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) aan te bieden voor bewoners van alle omliggende gemeentes. Via de nieuwe HOV-routes, met speciale busbanen, kunnen bussen goed doorrijden en zijn ze sneller op hun plaats van bestemming. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in de treinverbindingen. Hiervoor moet er gewerkt worden aan het spoor, wat af en toe voor hinder kan zorgen.