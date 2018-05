Peter Ebeltjes buigt oud ijzer om naar kunst

Peter is lasser van beroep en maakt in zijn vrije uren de meest bijzondere creaties van oud ijzer. ,,Het is een hobby waar ik helemaal in op kan gaan,” vertelt Peter. ,,Het materiaal haal ik bij particulieren en bedrijven. Oud ijzer wordt vaak als rommel gezien, maar deze mensen weten dat ze mij heel blij maken met oude ketels, fietsen, schroot en gasflessen.” Eenmaal thuis observeert Peter zijn buit en vindt er een creatief proces plaats. ,,Er komen dan beelden in mijn hoofd en zie ik voor me wat ik er allemaal mee kan doen. Ik maak geen schetsen, ik laat het gewoon gebeuren. Het is altijd weer een verassing wat er uit mijn handen komt.”

Peters kunstwerken waren ook een verassing voor de mensen op de Koningsdag markt in Veendam. Daar verkocht hij meerdere vuurketels. ,,Ik maakte vaak iets voor vrienden en familie, maar dat veranderde toen er een kunstenaar mijn toenmalige werk bezocht. Ik had sokkels voor hem gemaakt en toen hij ze kwam halen zag hij mijn zelfgemaakte vuurketels. Hij was onder de indruk en nodigde mij uit om mee te doen aan een kunstroute. Daar trok mijn ‘uiIenketel’ veel kijkers. Als je het aanstak was is de hele uil verlicht. Echt een prachtig gezicht en nog steeds één van mijn mooiste creaties. Ik heb het gemaakt van oude fietsen, een ketel en schroot.” Een echtpaar vroeg Peter wat hij ervoor wilde hebben. Ze boden hem een bedrag met een aantal nullen. ,,Ik schrok zo dat ik zei dat ik er even over na moest denken.” Peter lacht. ,,Maar ik heb de vuurkorf aan hun verkocht. Ik was heel trots!”

Toch zit er ook een moeilijke kant aan, vindt Peter. ,,Ik ben soms dagen bezig met een project en buig het allemaal met de hand. Mijn ziel en zaligheid zit erin en dan is het soms moeilijk om er afstand van te doen. Maar het is natuurlijk geweldig dat mensen er echt blij mee zijn.”

Naast vuurketels maakt Peter ook wandcreaties, rozen en dieren. ,,Het kan heel groot, van barbecues tot aan hekwerk. Ik heb nu een mooi portfolio met mijn kunstwerken.

Wie meer wil weten over zijn werk mag Peter mailen: pebeltjes1984@gmail.com