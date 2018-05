Noordelijke successen bij Master SV Meteoor.

Al op vrijdag kwamen de eerste sporters aan in Veendam. Zaterdag om 8:00 startten de eerste wedstrijden en begonnen badmintonners uit heel Nederland, Duitsland maar ook Frankrijk, Griekenland en Litouwen aan een loodzware en vooral heel warme zaterdag. Het aantal blessures lag helaas ook hoger dan gebruikelijk bij dit jaarlijkse evenement.

Zondag beperkte het programma zich tot de halve finales en finales. In het mannenenkel ging de finale zoals verwacht tussen Nick Fransman en Aram Mahmoud. Nick begon als duidelijke favoriet maar Aram had eerder in dit toernooi en op andere toernooien wel laten zien in vorm te zijn. Het verschil bleek echter te groot in de finale, Nick kwam geen enkele keer echt in de problemen en won zijn finale in twee eenvoudige games.

De damesenkel kende wel een verrassende finale. De als eerste geplaatste Pope werd in de halve finale verslagen door de als 6e geplaatste Amy Tan. De andere halve finale leverde ook een verassing op. De niet geplaatste Jaymie Laurens schakelde op zaterdag al in de tweede ronde de winnares van vorig jaar en als tweede geplaatste Manon Sibbald uit. De halve finale tegen de als derde geplaatste Dorien Lups werd ook een spannende wedstrijd in 3 games maar ook die wist ze te winnen. Daarmee stonden in de finale twee zeer jeugdige speelsters – de 16 jarige Amy en nog maar 14-jarige Jaymie maakten er samen een aardig potje badminton van maar Amy bleek toch nog wel een maatje te groot en won overtuigend in twee games.

In de gemengddubbel finale troffen een Frans en Gronings koppel elkaar. Het Franse koppel Robert/Fara nam het op tegen Marco de Jager en Esther Kuilman (van respectievelijk GSBC Amor en BC Go!). Het krachtsverschil was groot en Kuilman/de Jager wonnen dan ook relatief eenvoudig met 21-16 en 21-10.

De vrouwendubbel was de meest spannende finale. Het ging in de wedstrijd tussen de eerst geplaatste Lups/Sibbald en als tweede geplaatste Humphris/Pope eigenlijk de gehele tijd gelijk op, het werd zelfs 21-21 in de 3e game. Toen werd de spanning de favorieten blijkbaar te veel. Door twee shuttles buiten de lijnen wonnen Humphris en Pope deze finale.

De afsluitende mannendubbel was ook zeker spectaculair zoals een mannendubbel dat kan zijn. Snel en fel spel van twee koppels die elkaar niet veel ontliepen. Uiteindelijk waren noorderlingen Brent Maarsingh en Marco de Jager (beide spelen bij studentenvereniging Amor in Groningen) toch iets stabieler in hun dubbelspel en wonnen ze de finale met (23-21/21-18) van de als favorieten ingedeelde Aram Mahmoud en Thomas Sibbald.

Het vijftigste toernooi kende een aantal bijzondere momenten. Meest opmerkelijk daarbij was wellicht nog wel de uitreiking van de erepenning van Badminton Nederland aan Dick Pruis. Sinds 1979 actief bij de Veendammer badminton vereniging Meteoor, zowel bestuurlijk als bij de organisatie van het toernooi – maar ook al sinds vele jaren een belangrijke spil in het regionale badminton voor de badminton bond. Michel Bezuijen (voorzitter van de Badminton Nederland) en Koos Kuilman(voorzitter van de SV Meteoor) gaven een uitgebreid maar nog lang niet compleet overzicht van alle zaken die Pruis tijdens al die jaren voor het badminton gedaan had – waarna hem de erepenning werd uitgereikt.

Andere bijzonderheden dit toernooi in verband met het vieren van de vijftigste editie waren onder andere een opvallende demonstratie van ouderwets badminton (met antiek materiaal en ouderwetse kleding) en een aantal displays met allerlei oud materiaal van eerdere toernooien (foto’s , notulen, wedstrijdschema’s en krantenverslagen). Ook het feest op zaterdagavond was een speciale jubileum editie. Het kan in ieder geval niemand ontgaan zijn wat een rijke historie het badmintonnen in Veendam kent.