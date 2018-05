Gezonde vrouwen halen zwemdiploma

Maandagmorgen hebben negen vrouwen van Het project Gezonde vrouwen in Veendam in zwembad Tropiqua hun zwemdiploma behaald.

Het project Gezonde vrouwen in Veendam is gestart in mei 2017. Een groep van dertig vrouwen met een minimaal inkomen bespreekt aan de hand van het concept Positieve Gezondheid hoe zij de eigen gezondheid willen verbeteren. Uitkomst van het gesprek is dat de vrouwen willen leren zwemmen, fietsen, een sociaal netwerk vormen en beter Nederlands spreken.

Het resultaat na één jaar is dat vierendertig vrouwen zwemles krijgen, vijftien vrouwen leren fietsen en negen bijeenkomsten worden georganiseerd over gezondheid. De deelnemers leren beter Nederlands spreken via het Taalhuis, het project Voel je goed! en door Nederlands te spreken tijdens de bijeenkomsten en zwem- en fietslessen. Vijfentwintig vrouwen hebben zelf een handwerkclub opgericht, ze leren elkaar naaien, breien en met een naaimachine werken.

Veertien vrouwen zijn later begonnen met zwemlessen en hopen eind 2018 af te zwemmen. Het project wordt geleidt door de stichting Jij & Co in samenwerking met Tropiqua, Compaen, Present Zuidoost Groningen, het Noorderpoort, de gemeente Veendam, de Krabbelaar, het Taalhuis en de stichting Lezen en Schrijven. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij financiering van de gemeente Veendam, het Oranjefonds en een bijdrage van de deelnemers. Het project kan worden uitgevoerd dankzij de inzet van ongeveer veertig vrijwilligers.

Informatie kan worden ingewonnen bij Marleen Oostland van Jij & Co, info@jijen.co of 06 50584729.