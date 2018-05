Dertig Groningers mogen nieuw ziekenhuis openen

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen zoekt dertig Groningers om op 7 november 2018 de officiële opening te verrichten van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda.

De komende maanden wordt een groep van dertig mensen uit de provincie geselecteerd die gezamenlijk de officiële openingshandeling gaan verrichten. Albert Koeleman, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Wij vinden dat het ziekenhuis van alle Groningers is. En hoe kunnen we dat beter tot uiting laten komen door juist hen te vragen straks de officiële openingshandeling te verrichten.”

Inwoners die voor de handeling in aanmerking willen komen, kunnen dit kenbaar maken via de website van het Ommelander Ziekenhuis: www.ommelanderziekenhuis.nl/nieuwbouw. Hiervoor moeten ze niet alleen hun gegevens achterlaten, maar worden zij ook gevraagd een wens te formuleren richting het ziekenhuis. Uit alle inzendingen zullen de dertig leukste wensen geselecteerd worden. De inzenders daarvan wordt gevraagd als speciale gast aanwezig te zijn en de officiële openingshandeling te verrichten in Scheemda.

De inzenders die zich snel aanmelden kunnen bovendien kans maken om, nog voordat het ziekenhuis in gebruik genomen wordt, een nacht in het ziekenhuis te verblijven. Op 30 mei organiseert het Ommelander Ziekenhuis de mogelijkheid voor een aantal medewerkers, huisartsen en specialisten, om in het ziekenhuis te dineren, te slapen en te ontbijten. Dit gebeurt deels om het ziekenhuis aan hen te tonen, maar biedt ook de mogelijkheid om een aantal zaken rond verblijven en facilitaire voorzieningen te testen.

Ook onder de inwoners worden twee geheel verzorgde arrangementen voor twee personen verloot. Het Ommelander Ziekenhuis gaat op 30 juni verhuizen van haar huidige locaties in Delfzijl en Winschoten naar de nieuwe locatie in Scheemda.