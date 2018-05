Zware examens bij Ashido Karate afgelegd

Tijdens dit zware examen, in het full contact-budo karate waar veel voorbereiding aan vooraf gaat, werd aandacht besteed aan techniek individueel, techniek tegen één of meerdere tegenstanders, budo(zelfverdediging), en kumite(sparring) tegen één of meerdere tegenstanders.

Op de foto links Jorik Norder en rechts Sensei Wim Schouten