Meer zwemveiligheid met Super Bubble Zwemfestijn

Zo voor de vakantie aan hebben 37 kinderen t/m groep 8 tijdens het Super Bubble Zwemfestijn meer geleerd over veiligheid in het water.

Veel ouders trekken in de zomer met de kinderen naar zee en strand. Zwem- en Polovereniging Bubble wil graag deze veiligheid van de kinderen in het water vergroten. Het educatieve zwemfestijn, dat in samenwerking met Tropiqua is georganiseerd, vond voor het eerst plaats.

Samenwerking was er ook met het KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij). Lifeguard Renate vertelde de kinderen wat al die verschillende kleuren van de vlaggen op het strand betekenen. Ook legde ze uit wat een ‘mui’ is. En hoe een vuilniszak levensreddend kan zijn in het water. Voor Jesper Zwaneveld (10 jaar), die op zijn vijfde heeft leren zwemmen, was het ook nieuw.

“We behandelen vier onderwerpen”, vertelt Liesbeth Speijer van de zwemcommissie. Elk onderdeel heeft twee trainers. Renate en Jorrik namen het onderwerp ‘Zee en strand’ voor hun rekening. Marloes en Francesca behandelden ‘Hoe red ik mezelf’. En ‘Hoe red ik een ander’ leerden de deelnemertjes van Alex, Bert en Isabeau. Reina en Monique gaven met ‘Hoe zwem ik’ oefeningen zwemtechnieken.

Renate werkt op Ameland als lifeguard op het strand. “En ik zwem bij Bubble”, vertelde ze. “Het thema is ‘Veilig de zomer in’. De gele vlag betekent gevaar. Er mag gezwommen worden, maar het is dan extra goed uitkijken. De rode vlag staat voor een zwemverbod.”

Een mui is een stroming tussen twee zandbanken in. Daartussen ontstaat dan een sterke stroming naar zee. Heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust. “Je kan steeds verder van het strand af raken en in paniek raken. Tegen de sterke stroming in een mui is niet op te zwemmen. Wanneer er een oranje windzak hangt, mag je niet met opblaasbare dingen het water in, door harde wind drijf je af.”

De kinderen leerden hoe ze zichzelf op een vuilniszak drijvende kunnen houden en daardoor op hulp kunnen wachten. Met een speciale techniek is de vuilniszak om te rollen, en is er een knoop in te maken zodat het een luchtzak wordt. De enthousiaste trainers fristen op een leuke manier ook de zwemvaardigheid van de kinderen weer op. Zwemmen en dobberen geeft veel plezier, maar met kinderen kan dit echter ook spannend zijn. Het water kent ook vele gevaren. Is uw kind na het behalen van de zwemdiploma’s nog wel zwemvaardig genoeg?

Liesbeth Speijer: “daarom willen we op een speelse manier de zwemvaardigheid van de kinderen naar een hoger level tillen dan alleen A, B en C. Voor meer veiligheid en waardoor ze nog iets vrijer kunnen zijn in het water. Na het behalen van het diploma verleer je het zwemmen niet, maar met blijven oefenen houdt je de zwemvaardigheden bij. We besteden ook aandacht aan de schoolslag.”

“Leden van Bubble krijgen deze vaardigheidstrainingen uiteraard al. En voor de jongere jeugd die nog geen wedstrijden zwemt, bieden we recreatief trainen. Zwemmen is veel meer dan alleen maar baantjes trekken. Tijdens de vaardigheidstrainingen komen de zwemtechnieken aan bod en hoe je je zelf en een ander kunt redden. Bubble wil graag op een speelse manier laten zien dat het water vele facetten kent. De ouders willen we ook graag een stuk veiligheid meegeven. We hopen dat het een succes gaat worden en dat het een vervolg krijgt. Het is al een mooi begin.”

Aan het eind van het Super Bubble Zwemfestijn werden twee estafettes gehouden met een zwembanden- en luchtbeddenrace. Tot slot werd de flamingorace gehouden, met een flamingo zoveel mogelijk bubbles (plastic balletjes) vangen.

Door Henk Drenth.