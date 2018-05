Finalisten 30 Minuten Los! in vanBeresteyn

In vanBeresteyn is het vrijdagavond 25 mei tijd voor de beste regionale amateuracts van het seizoen.

Vier spannende voorrondes gingen vooraf aan deze finale. De organisatie en coördinatie van de voorrondes was in handen van de Stichting Met Meer Cultuur. Op de thuisbasis van de stichting, de Cultuurboerderij BC 47 in Borgercompagnie traden in totaal twaalf groepen ten tonele voor een driekoppige voorrondejury. Evenals voorgaande jaren was het aanbod van de gespeelde stukken divers. Jong en ouder, klassiek en ook hypermodern toneel.

De voorrondejury bestond uit Harm van Ballengooijen, Leny Hamminga en afwisselend Astrid Warntjes, Marijke Fellinga en Miranda Bolhuis. Zij wezen uit de twaalf voorstellingen de ‘beste’ vier aan voor een plek op het podium in Veendam. De keuze van de jury betekent een prachtige avond met de volgende finalisten:

De Ontdekking – De ontdekking van de dood

Theatergroep Amuse – Bezoek

Het Peloton – Craquele

Theatergroep MV – Take 5

De jury die op 25 mei in vanBeresteyn de winnaar van het festival zal aanwijzen bestaat uit Carmen Schilstra, Bert op ’t Ende en Jan Veldman.

De aanvang is half acht en de toegang kost tien euro.