LinkedIn College in Bibliotheek Veendam

In de bibliotheek Veendam vindt 16 mei vanaf half acht ‘s avonds een college plaats over LinkedIn, het grootste professionele netwerk ter wereld.

,,Velen van ons zullen ongetwijfeld ooit een profiel hebben aangemaakt op LinkedIn. Het platform wordt vaak gebruikt als digitale visitekaartenbak. Dat is jammer, want er is veel meer mogelijk”, aldus expert Guy Strijbosch.

Hij laat zien wat je zakelijk nog meer uit LinkedIn kunt halen.

Het LinkedIn College wordt georganiseerd door Biblionet Groningen en Parkmanagement De Veenkoloniën. De lezing is gratis en aanmelden kan via pmdv.nl/linkedincollege