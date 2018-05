Komisch drama The Death Of Stalin in Veendam

De film The Death of Stalin is een Britse satire over de dagen vóór de begrafenis van Stalin.

Dagen die een sardonisch licht werpen op alle waanzin, verdorvenheid en onmenselijkheid van zijn dictatoriale regime. Dagen die de mannen uit zijn entourage zullen vechten om de erfenis van de hoogste macht. En het is allemaal gebaseerd op echte gebeurtenissen.

Op 2 maart 1953, in het midden van de nacht, krijgt Joseph Stalin een beroerte. Stalin regeerde met absolute macht over het volk van Rusland. Twee dagen later werd hij dood verklaard. In deze twee dagen heerst er een hevige concurrentieslag voor het verkrijgen van de hoogste macht. Zijn ministers bakkeleien over de controle; sommige willen positieve veranderingen in de Sovjet-Unie, andere hebben meer sinistere motieven. Wat volgt zijn twee dagen van waanzin, perversiteit en onmenselijkheid.

Op maandag 28 mei begint deze film om acht uur in vanBeresteyn.