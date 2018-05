Vette prijzenpot bij Indoor Soccer Toernooi Veendam

In de winterstop van het voetbalseizoen 2018/2019 wordt in het Indoorcentrum Veendam een groots Indoor Soccer toernooi georganiseerd.

Het toernooi is voor zowel junioren als senioren. De jeugd kan vanaf 11 tot en met 19 jaar deelnemen aan het toernooi. ,,Naast alleen jongens/heren is er ook een damescategorie. ,,Gezien de opkomst van het damesvoetbal mogen wij hierin niet achterblijven”, aldus de organisatie.

Op de speeldagen vindt er een ochtend, middag en avondprogramma plaats.

Waarin de jeugd speelt om bekers, gaat het bij de senioren en dames om npg vast te stellen geldprijzen.

Op de dagen 27, 28 en 29 december 2018 zullen de voorrondes plaatsvinden, op 3 en 4 januari wordt er daadwerkelijk gespeeld om de prijzen.

Vanaf nu is de inschrijving geopend voor het Zechstein Indoor Soccer toernooi via de website www.indoorsoccer-veendam.nl Kosten per deelnemend team zijn 25 euro.